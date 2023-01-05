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НовостиОбщество5 января 2023 16:10

В Воронеже проходят проверки водителей

Полицейские выявляют их на наличие признаков опьянения
Ирина КАЗАНИНА

В период с 3 по 5 января в Воронеже проводят массовые проверки водителей на наличие алкогольного опьянения, а также с целью раскрытия и пресечения уличных преступлений, сообщили в ГУ МВД по области.

Полицейские напомнили, что за пьяное вождение предусмотрен не только штраф в размере 30 тысяч рублей, но и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования грозит уже не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей. Коме того, в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы сроком до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому водителю грозит лишение права управления сроком до трех лет.