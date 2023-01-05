Не стало легенды воронежского уголовного розыска Бориса Трахтенберга

24 декабря 2022 года скоропостижно скончался полковник милиции в отставке и легенда уголовного розыска Борис Александрович Трахтенберг. Ему было 73 года. Печальную новость сообщила дочь Бориса Александровича Елена. Она рассказала, что будущий полковник милиции 8 мая 1949 года в Могилеве. С детства увлекался музыкой, играя сначала в духовом , а затем в эстрадном оркестре. Однако настоящим призванием Бориса Александровича стала работа в уголовном розыске. Принципиальность и преданность своему делу Бориса Александровича Трахтенберга вызывали безмерное уважение, как коллег, так и заключенных, которые присылали ему поздравительные открытки ко Дню полиции.

23 года его службы отмечены медалями «За воинскую доблесть», «За отличную службу по охране общественного порядка», медалями всех трех степеней «За безупречную службу», а также медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.