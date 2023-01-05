Из окна многоэтажки в Воронеже выпал 19-летний юноша

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже из окна 19-этажного дома на Бульваре Олимпийский выпал молодой человек. Тело вечером 3 января обнаружили прохожие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК. От полученных в результате падения травм юноша погиб на месте. По данным ведомства, ему было 19 лет.

После ЧП следователи организовали проверку:

- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, -добавили СУСКе.