В ДТП в центре Воронежа пострадали три человека

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

3 января в 23.45 часов в Воронеже у дома № 52 по улице Кольцовской произошла авария с участием двух иномарок. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, 37-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хендай Солярис» при повороте налево столкнулась с движущимся навстречу автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 44-летнего местного жителя.

В результате аварии пострадали три человека, все они находились в «Фольксвагене»: 62-летний мужчина и две женщины 20 и 59 лет. Пострадавших доставили в больницу.

По факту ДТП в полиции организовали проверку для установления всех обстоятельств и причин происшествия.