В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежское управление МЧС предупреждает воронежцев и жителей региона о грядущем аномальном похолодании, которое, согласно прогнозам, гидрометцентра, ожидается с 7 по 10 января. В этот период среднесуточная температура на улице будет на 9-14 градусов ниже климатической нормы.

В условиях морозов резко возрастает риск пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения в связи с использованием электрических обогревателей.

Возрастает также угроза возникновения кризисных ситуаций, связанных с поломкой автобусов междугороднего сообщения и необходимостью срочной эвакуации пассажиров. Кроме того, морозы затрудняют проведение аварийно-спасательных операций.