Воронежская пенсионерка продала квартиру и влезла в долги ради «инвестирования в акции»

Больше трех миллионов рублей лишилась 74-летняя жительница Ленинского района Воронежа, пожелав заработать на инвестировании в акции нефтегазовой компании. Такое объявление потерпевшая нашла в интернете на одном из сайтов. Пенсионерка заполнила анкету, оставив свои данные, а также мобильный телефон для связи со специалистом. Через некоторое время с женщиной связался якобы представитель компании, который пояснил, что будет помогать во всех операциях инвестирования. Он сообщил, что необходимо скачать специальное приложение и прислал ссылку на него.

Вскоре позвонил еще один человек - представившийся аналитиком холдинга. Он сообщил, что необходим стартовый капитал. Женщина согласилась перевести ему деньги со своей кредитной карты.

На следующий день неизвестный позвонил и сказал, что вложенные деньги принесли прибыль и убедил собеседницу делать дальнейшие вклады. В порыве азарта женщина продала квартиру и все вырученные деньги внесла на счет онлайн-кошелька, после этого перевела на сайт инвестиций. Затем все средства исчезли, в «помощники» пропали. Причиненный потерпевшей горожанке ущерб составил 3,1 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к их совершению.