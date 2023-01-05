Под Воронежем «Матиз» протаранил «Газель»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

4 января около 9.40 часов на автодороге «Р-194 Воронеж-Луганск» в Хохольском районе в лобовом столкновении пострадали три человека. По предварительным данным ГУ МВД по Воронежской области, 35-летняя жительница Россошанского района, управляя автомобилем «Дэу Матиз», выехала на полосу встречного движения и протаранила «Газель» под управлением 39-летнего жителя Репьевского района.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и 32-летний пассажир «Газели». Всех доставили в больницу.

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.