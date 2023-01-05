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НовостиПроисшествия5 января 2023 8:13

Под Воронежем «Матиз» протаранил «Газель»

Пострадали три человека
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

4 января около 9.40 часов на автодороге «Р-194 Воронеж-Луганск» в Хохольском районе в лобовом столкновении пострадали три человека. По предварительным данным ГУ МВД по Воронежской области, 35-летняя жительница Россошанского района, управляя автомобилем «Дэу Матиз», выехала на полосу встречного движения и протаранила «Газель» под управлением 39-летнего жителя Репьевского района.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и 32-летний пассажир «Газели». Всех доставили в больницу.

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.