Новогоднюю площадь Ленина в Воронеже за 4 дня посетили 200 тысяч человек

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

К 22.00 4 января количество посетителей новогоднего городка на площади Ленина в Воронеже превысило 199 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Это больше, чем за все новогодние каникулы прошлого года. Тогда, по данным мэрии, на площади побывали 183 тысячи горожан и гостей Воронежа.

Между тем, праздники в самом разгаре. А, значит, новый рекорд посещаемости еще впереди.

Напомним, процесс новогоднего украшения главной площади города в этом году сопровождался особенным ажиотажем. Стоимость покупки новой искусственной ели и оформления праздника составила 65 миллионов, что шокировало многих горожан, потребовавших с помощью петиции направить эти средства на поддержку военных.