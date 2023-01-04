В Воронеже начали поиски 25-летней девушки

Ориентировка ПСО "Черноземье"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» разместили ориентировку о поисках 25-летней Алины Батищевой из Воронежа. О девушке нет информации с 18 декабря. С близкими на связь Алина не выходит.

Ее приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, носит очки. была одета в серое полупальто с капюшоном и кроссовки серого цвета. В день исчезновения ушла, прихватив с собой черный маленький чемодан и серый рюкзак.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Алины Батищевой, сообщите волонтерам по номеру: 8- 961-182-95-90.

Ранее в Новой Усмани два дня искали 10-летнюю девочку. Оказалось, школьница убежала из дома и, не предупредив родителей, ночевала у друга.