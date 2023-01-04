В аварии с «ГАЗелью» на воронежской трассе пострадали четыре человека

Фото регионального главка МВД

ДТП произошло на трассе в Хохольском районе. В столкновении Daewoo Nexia и «ГАЗели» пострадали четыре человека. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария случилась примерно в 09.40 на 35-м км трассы «Р-194 Воронеж-Луганск». 39-летняя жительница Россошанского района на легковом авто выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель», которой управлял 40-летний житель Репьевского района.

Фото регионального главка МВД

В результате травмы получили оба водителя и пассажиры грузовика, 32 и 48-летний жители Репьевского района. Их доставили в больницу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются очевидцы и все обстоятельства произошедшего.