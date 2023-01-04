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НовостиПроисшествия4 января 2023 12:04

Липчанин угнал иномарку за 3 млн рублей в Воронеже

Злоумышленника нашли
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Липецкой области правоохранители задержали мужчину, угнавшего у 44-летней жительницы Воронежа иномарку премиум класса. Ущерб составил 3 млн рублей. Об этом 4 января рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автомобиль KIA Sorento был припаркован во дворе многоквартирного дома по улице Ломоносова. Неизвестный угнал его ночью. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по записям с камер видеонаблюдения установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался житель города Липецка. Ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

Полицейские вместе с липецкими коллегами мужчину задержали в гараже. Там нашли и угнанный автомобиль. Злоумышленник собирался перебить номера и продать его.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Липчанину грозит до 10 лет лишения свободы.