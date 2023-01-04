Коронавирус в Воронежской области: заразились еще 33 человека, никто не умер

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

За минувшие сутки в Воронежской области медики зафиксировали положительные тесты на ковид еще у 33 человек. Это следует из данных федерального оперативного штаба 4 января.

При этом госпитализация понадобилась 18 пациентам. Всего же с начала пандемии в регионе выявили уже почти 470,8 тысячи случаев COVID-19. Днем ранее болезнь определили у 31 жителя.

По счастью, летальных случаев среди ковид-пациентов за последние 24 часа не было. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 32 человек.