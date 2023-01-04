Под Воронежем закрыли понтонный мост

Фото со страницы ВКонтакте администрации Хохольского района

Мост, который соединяет село Новогремяченское и поселок Шилово, вынуждены были закрыть со среды, 4 января. Об этом сообщили в администрации Хохольского района Воронежской области.

Там объяснили, что движение по нему автотранспорта невозможно по причине движения льда по реке Дон. Переправу развели, чтобы ее не деформировала вода и проплывающие мимо ледяные куски.

Этот мост уже закрывали 15 декабря из-за того, что поднялась вода в реке Дон. Движение запустили 25 декабря.