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НовостиОбщество4 января 2023 10:29

Под Воронежем закрыли понтонный мост

Причиной послужило движение льда по Дону
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы ВКонтакте администрации Хохольского района

Фото со страницы ВКонтакте администрации Хохольского района

Мост, который соединяет село Новогремяченское и поселок Шилово, вынуждены были закрыть со среды, 4 января. Об этом сообщили в администрации Хохольского района Воронежской области.

Там объяснили, что движение по нему автотранспорта невозможно по причине движения льда по реке Дон. Переправу развели, чтобы ее не деформировала вода и проплывающие мимо ледяные куски.

Этот мост уже закрывали 15 декабря из-за того, что поднялась вода в реке Дон. Движение запустили 25 декабря.