В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже и области снова продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Предупреждение будет действовать как минимум до утра четверга 5 января. Это следует из прогностической карты ЦФО.

Вероятно, предупреждение будут продлевать и дальше. Синоптики обещают воронежцам морозы на этой неделе. А в ночь на 7 января и вовсе прогнозируют -16 градусов, причем местами по области возможно похолодание до -20.

Также весь день 4 января будет дуть сильный ветер. Период предупреждения - до 18 часов. Местами порывы будут настигать 15-17 м/с.