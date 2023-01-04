Под Воронежем «Лада» влетела в фонарный столб: пострадала женщина

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 3 января, примерно в 07.00 в Новоусманском районе. ВАЗ-21124 врезался в столб. Пострадала 58-летняя пассажирка. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, на 26 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов», 37-летняя местная жительница, которая находилась за рулем отечественной легковушки, не справилась с управлением. В результате машина выехала с проезжей части и влетела в световую опору.

Пострадала пассажир легкового автомобиля. Местная жительница была доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.