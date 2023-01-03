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НовостиСпорт3 января 2023 15:54

Юные воронежские футболисты сразятся за Кубок главы Лискинского района

В турнире в Лисках будут участвовать не только команды хозяев соревнований и гости из столицы Черноземья, но и ребята еще из трех райцентров
Юрий КОЗЛОВ
Юные футболисты сразятся на турнире в Лисках.

Юные футболисты сразятся на турнире в Лисках.

Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

В среду, 4 января, в Лисках в новом здании спорткомплекса «Локомотив» стартует I открытый Кубок главы Лискинского района по футболу среди мальчиков 2010-2015 г.р. В турнире будут участвовать, кроме команды хозяев, юные спортсмены из Воронежа, Острогожска, Богучара, Россоши.

Соревнования продлятся с 4 по 6 января. Начало каждого игрового дня в 10.00. Турнир откроют игры команд 2013 года рождения.

А с 8 по 10 января в Новой Усмани состоится межрегиональный новогодний турнир по мини-футболу. Игры пройдут в двух ФОК - «Лесной» и «Молодежный». Они будут начинаться в 12.00.