Юные воронежские футболисты сразятся за Кубок главы Лискинского района

Юные футболисты сразятся на турнире в Лисках. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

В среду, 4 января, в Лисках в новом здании спорткомплекса «Локомотив» стартует I открытый Кубок главы Лискинского района по футболу среди мальчиков 2010-2015 г.р. В турнире будут участвовать, кроме команды хозяев, юные спортсмены из Воронежа, Острогожска, Богучара, Россоши.

Соревнования продлятся с 4 по 6 января. Начало каждого игрового дня в 10.00. Турнир откроют игры команд 2013 года рождения.

А с 8 по 10 января в Новой Усмани состоится межрегиональный новогодний турнир по мини-футболу. Игры пройдут в двух ФОК - «Лесной» и «Молодежный». Они будут начинаться в 12.00.