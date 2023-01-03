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НовостиОбщество3 января 2023 14:30

День 2 января 2023 года в Воронеже побил температурный рекорд 52-летней давности

Температура поднялась до +7,5 градуса
Олег КУЗНЕЦОВ
Слишком теплым январь в Воронеже будет недолго.

Слишком теплым январь в Воронеже будет недолго.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже установлен новый температурный рекорд. 2 января 2023 года столбик термометра поднялся до +7,5 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 января 1971 года. Тогда было чуть меньше - +7,2 градуса. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре.

Напомним, что такая погода будет стоять еще несколько дней. Правда, с каждым днем будет холоднее. Пока на Рождество не наступят настоящие морозы. В Воронеже ночью температура может опуститься до -16 градусов, а местами по области – и вовсе до -20. Да и днем мороз не сильно ослабнет. Скажем, в Воронеже прогнозируют -14.