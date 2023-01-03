На трассе Воронеж-Тамбов сгорела скорая

Никто из проезжавших водителей не попытался помочь потушить скорую. Фото: кадр с видео телеграм-канала "Воронеж № 1".

В воскресенье, 1 января, на трассе Воронеж-Тамбов в Панинском районе недалеко от села Дмитриевка загорелась скорая. В дежурную часть МЧС вызов поступил в 16.09, а в 16.35 машину потушили. Однако микроавтобус «ГАЗель» к тому времени был уже полностью уничтожен пламенем. На пожаре никто не пострадал.

На видео, размещенном в телеграм-канале «Воронеж № 1» попал момент, когда полыхал капот скорой. Женщина, снимавшая пожар, очень переживала за работника врачебной бригады, который выскочил из горящего автомобиля без верхней одежды. Опасалась, что он может сильно простудиться. Также она ругала проезжавших водителей за то, что они не останавливались, чтобы помочь потушить машину. Куда делся огнетушитель из скорой и почему его не использовали, осталось непонятно. Также неясны и причины пожара.

Еще один автомобиль сгорел 2 января около 15 часов в Боброве на улице имени Фрунзе. Там огонь уничтожил «Форд-Фокус». Пламя бушевало так сильно, что пожарные, потушившие его за считанные минуты, тем не менее спасти автомобиль не успели.