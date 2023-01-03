Воронежским водителям автоматически продлили срок действия прав на три года

Права продлят - в ГИБДД ходить не надо! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителям из Воронежской области, срок прав которых кончается, можно не волноваться об их продлении. Не нужно никуда ходить и ничего делать. Срок прав, истекающих в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года, автоматически продлят на три года.

Касается эта законодательная норма не только наших земляков, но и всех россиян. Соответствующий указ подписал еще в апреле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин. Мотивировка его принятия – снижение нагрузки на органы ГИБДД и сокращение издержек, неизбежных во время процедуры продления, которая существовала до сих пор.

Напомним также, что с 1 марта 2023 года в Воронежской области, как и по всей России, изменятся правила проведения алкотестов.