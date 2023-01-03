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НовостиОбщество3 января 2023 12:33

Воронежским водителям автоматически продлили срок действия прав на три года

Касается это тех, кто должен был их заменить в 2022-м или кому это нужно было сделать в 2023-м
Олег КУЗНЕЦОВ
Права продлят - в ГИБДД ходить не надо!

Права продлят - в ГИБДД ходить не надо!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителям из Воронежской области, срок прав которых кончается, можно не волноваться об их продлении. Не нужно никуда ходить и ничего делать. Срок прав, истекающих в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года, автоматически продлят на три года.

Касается эта законодательная норма не только наших земляков, но и всех россиян. Соответствующий указ подписал еще в апреле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин. Мотивировка его принятия – снижение нагрузки на органы ГИБДД и сокращение издержек, неизбежных во время процедуры продления, которая существовала до сих пор.

Напомним также, что с 1 марта 2023 года в Воронежской области, как и по всей России, изменятся правила проведения алкотестов.