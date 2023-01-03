В Воронежской области создадут комиссии по постановке граждан на воинский учет

Воинский учет планируют еще больше упорядочить. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежской области в ближайшее время создадут комиссии по постановке граждан на воинский учет. Указ по этому поводу, подписанный губернатором, появился на портале правовой информации.

Комиссии будут включать в себя районных комиссаров, врачей и представителей муниципалитетов. Кроме того, в указе утвердили список медучреждений, привлекаемых для выполнения этой задачи. В них будут проводить амбулаторное или стационарное обследование при постановке на воинский учет в январе-марте 2023 года.

Комиссии создадут в Воронеже, в Нововоронеже, в Борисоглебске, а также в районах Воронежской области.