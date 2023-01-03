В Воронежской области вор сорвал замок голыми руками, чтобы обогатиться 5 тысячами рублей

Задержанному вору грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

«Кража века» случилась в новогоднюю ночь в селе Бабино Терновского района. В полицию написал заявление 44-летний житель дома на улице 50 лет Октября. Мужчина рассказал, что Новый год ушел отмечать к знакомым. А вернувшись, обнаружил, что из дома исчезли портсигары и 5 тысяч рублей.

На место кражи приехали оперативники. Они установили, что вор повредил замок руками. А потом похитил все, что нашел более-менее ценного. При дальнейшем разбирательстве оказалось, что к краже причастен 58-летний знакомый хозяина дома. Перед Новым годом он приходил в гости. И 44-летний мужчина неосторожно рассказал ему, что пойдет на праздничное застолье к друзьям.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. И сказал, что на похищенные деньги купил алкоголь в ближайшем магазине. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Вору грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.