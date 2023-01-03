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НовостиОбщество3 января 2023 11:00

Коронавирус в Воронежской области: 31 человек заболел, никто не умер

Выздоровели еще 36 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
Число заболевших невелико, но среди них многих приходится госпитализировать.

Число заболевших невелико, но среди них многих приходится госпитализировать.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суточная статистика по коронавирусу снова скорее успокаивает. По данным на утро вторника, 3 января, заболел 31 житель Воронежской области, 15 из них попали в больницы. Чуть больше заразились на начало дня 2 января – 33 человека. Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 470 830 жителей Воронежской области.

На этот раз за сутки никто не умер от осложнений ковида. На утро 2 января, напомним, был один смертельный случай. Жертв коронавируса в Воронежской области осталось 8 601.

Выздоровели еще 36 человек. На утро 2 января их было чуть больше – 39. Всего за время пандемии победили коронавирус 461 677 жителей Воронежской области.