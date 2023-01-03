Коронавирус в Воронежской области: 31 человек заболел, никто не умер

Число заболевших невелико, но среди них многих приходится госпитализировать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суточная статистика по коронавирусу снова скорее успокаивает. По данным на утро вторника, 3 января, заболел 31 житель Воронежской области, 15 из них попали в больницы. Чуть больше заразились на начало дня 2 января – 33 человека. Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 470 830 жителей Воронежской области.

На этот раз за сутки никто не умер от осложнений ковида. На утро 2 января, напомним, был один смертельный случай. Жертв коронавируса в Воронежской области осталось 8 601.

Выздоровели еще 36 человек. На утро 2 января их было чуть больше – 39. Всего за время пандемии победили коронавирус 461 677 жителей Воронежской области.