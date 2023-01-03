В Воронеже в квартире после тушения пожара обнаружили пока неопознанный труп

Пожар тушили 46 минут, человека, находившегося в горящей квартире спасти не смогли. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В ночь на среду, 3 января, а точнее, около 4.30 в Советском районе на улице Изобретателей случился пожар. Горели две комнаты в двухквартирном жилом доме 8х12 метров.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 4.32. В его тушении участвовали 16 наших специалистов, приехавших на место ЧП на четырех машинах. Пожар потушили в 5.17, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

На пепелище обнаружили неопознанный труп. Состояние тела сразу не позволило определить, кто погиб – мужчина или женщина. Личность пока устанавливают.