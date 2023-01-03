В Воронежской области в Рождественскую ночь синоптики обещают 20-градусные морозы

На Рождество нужно будет солидно утеплиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После аномального тепла на Рождество воронежцев ждут сильные морозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

По данным синоптиков, нынешняя дневная плюсовая температура продлится совсем недолго. Уже 5 января метеорологи обещают 0, а 6 января столбик термометра еще понизится. Ну а в ночь на 7 января и вовсе прогнозируют -16 градусов, причем местами по области возможно похолодание до -20. Причем и в рождественский день температура в Воронеже повысится немного – до -14.

Такие погодные скачки принесет смена ветра. Вместо южного и западного подует сначала северо-западный, а потом и северный. Именно он принесет холодные арктические воздушные массы в Воронежскую область. Хорошо еще, что днем 5-го и ночью 6 января пройдет снег, пусть и мокрый. Так что мороз ляжет не на совсем голую землю.