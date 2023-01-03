В Воронеже «Лада» влетела под припаркованый грузовик «Скания»: двое погибли

"Лада" после аварии.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В понедельник, 2 января, страшная авария случилась в микрорайоне Машмет. 68-летний местный житель, руливший «Ладой-Приорой, ехал по улице Новосибирской со стороны Ростовской в направлении Дубровина. У корпуса № 4 дома № 10 по улице Корольковой он по непонятной причине понесся прямо на припаркованный грузовик «Скания». И влетел под него.
От страшной силы удара погибли на месте двое пассажиров «Лады», воронежцы 62 и 63 лет. Водитель и еще одна женщина, ехавшая в легковой машине, также жительница Воронежа, получили тяжелые травмы. Их отвезли в больницу.
Грузовик трудно было не заметить.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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