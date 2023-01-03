В Воронеже иномарка повисла на дереве

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось короткое видео, на которое попала иномарка, повисшая на дереве как новогодняя гирлянда. Крыша машины сильно помята. Сняли эту пугающую картинку в микрорайоне Шилово недалеко от дамбы.

Судя по всему, погибших и получивших тяжелые травмы в аварии не было. Обычно в случае, когда пострадали люди, сведения об аварии в полиции имеются. А по поводу этой аварии в Шилово их нет.

Напомним, 2 января в Каменском районе столкнулись «Фольксваген» и «Лада». В этой аварии получили травмы двое водителей и пассажирка иномарки. Всех троих отвезли в больницу.