В Воронежской области «Фольксваген» врезался в «Ладу»: трое ранены

Обоих водителей и пассажирку иномарки увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 2 января, в 16.40 в Каменском районе на 160 километре дороги Воронеж-Луганск случилась авария. 45-летний местный житель, руливший «Фольксвагеном-Поло», выехал на встречную полосу. Этот маневр его вынудил сделать водитель «Лады». 40-летний местный житель по неясным причинам сначала выехал на встречную полосу, а потом вернулся обратно.

Одним словом, машины столкнулись. Оба водителя и 42-летняя пассажирка иномарки, местная жительница, попали в больницу.

- Всего 2 января в Воронежской области случилось 71 ДТП, из них 48 – в Воронеже, 18 – на дорогах в районах, 5 – на федеральных трассах. В семи авариях два человека погибли, 11 получили травмы. Автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей и еще четверых за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.