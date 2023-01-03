Для воронежских водителей ввели новые правила проведения алкотестов

С 1 марта 2023 года автоинспектору не надо будет искать понятых для проведения алкотеста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В наступившем новом году, точнее, с начала весны для воронежских водителей, заподозренных в алкогольном опьянении, будут действовать новые правила проведения алкотестов. Собственно, изменение одно, но весьма существенное. Теперь автоинспектор при оформлении документов может обойтись без участия понятых. Ему будет достаточно самому или с помощью коллеги провести видеосъемку процедуры освидетельствования на алкогольное опьянение.

Остальное в правилах осталось без изменений. Как и прежде, основанием для проведения алкотеста являются запах алкоголя изо рта, неустойчивость на ногах водителя, резкое изменение цвета кожи или неадекватное поведение.

Норматив по допустимому содержанию алкоголя в крови водителя также не изменился. Допустимое содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе - не более 0,16 миллиграммов на литр. Превышен норматив, значит, факт опьянения доказан.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2023 года. Их приняли на шесть лет – до 1 марта 2029 года.