Жительница Воронежа лишилась 330 тысяч рублей после звонка "из банка"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У мошенников нет выходных и праздников, они никогда не прочь обмануть честных граждан. 1 января в полицию с заявлениями на действия дистанционных аферистов обратились три жителя Воронежской области. В общей сложности жертвы мошенников лишились около 400 000 рублей.

42-летнюю жительницу Советского района Воронежа развели по классической схеме. Позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что на женщину пытаются оформить кредит. За ней «закрепили якобы банковского работника, который по телефону «помог» обезопасить сбережения. На самом деле посоветовал женщине перечислить сбережения на спецсчет для сохранения. Так она лишилась более 330 000 рублей.