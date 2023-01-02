В Воронежской области с 1 января подорожал проезд в электричках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 1 января 2023 года в Воронежской области подорожал проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения, об этом напомнила пригородная пассажирская компания «Черноземье». Новые расценки на проезд в электричках установили приказом департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области 30 ноября.

С 1 января стоимость проезда составит 25 рублей 20 копеек за первые 10 километров (ранее 23,8 рубля), за каждый последующий километр после десятого - 2 рубля 52 копейки (подорожал на 14 копеек).