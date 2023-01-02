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НовостиЗдоровье2 января 2023 11:04

Ко 2 января в Воронежской области коронавирусом заболели 33 человека и 1 умер

Выздоровели за этот день 39 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области опубликовал федеральный оперштаб. 1 января в регионе положительные тесты на ковид получили 33 пациента. Всего в Воронежской области зарегистрированы 470 799 случаев коронавируса с начала пандемии.

Вчера сообщили об одном скончавшемся от последствий ковида. Всего в регионе зафиксированы 8 601 летальный случай коронавируса.

39 воронежцев вчера выписались после болезни. Всего смогли побороть ковид 461 638 воронежцев.