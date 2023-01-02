В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Первый день нового года не обошелся в Воронеже без происшествий. 1 января на пожаре погибла пенсионерка. О загорании в квартире в многоэтажке на ул. Жукова, 5а местные жители сообщили в МЧС в 22.29.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома, в комнате площадью 8 кв метров повреждены огнем домашние вещи. Огонь тушили три пожарных машины, его ликвидировали в 22.41. В квартире обнаружили тело 70-летней женщины, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.