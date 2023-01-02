В Воронеже 1 января девушка на «Хендэ Солярис» въехала в «Форд Фокус»

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла ранним утром 1 января в Воронеже.

Около 5.20 на Острогожской 24-летняя автоледи на «Хендэ Солярис», следовавшая со стороны улицы Ключникова, не справилась с управлением и "догнала" «Форд Фокус».

Машины получили механические повреждения, управлявшую «Хендэ Солярис» девушку доставили в больницу. Впоследствии самостоятельно за медпомощью обратились водитель «Форд Фокус» и 21-летняя пассажирка «Хендэ Солярис».

За 1 января в Воронежской области зарегистрировали 58 ДТП, четыре человека получили травмы.