Ночной взрыв в небе над Воронежем был сбитым беспилотником

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Правительство Воронежской области раскрыло подробности громкого хлопка, который горожане услышали в ночь с 1 на 2 января. ПВО сбило украинский беспилотник.

- Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем, - сообщили в пресс-службе Правительства Воронежской области.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, посты о громком хлопке в районе Юго-Западного района появились в городских пабликах около двух часов ночи. Напомним, все новогодние каникулы экстренные службы Воронежа работают в режиме повышенной готовности