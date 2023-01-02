Воронежцев напугал громкий хлопок в ночь с 1 на 2 января

скриншот из соцсетей

Воронежцы сообщили в городских пабликах, что ночью 2 января слышали мощный хлопок. Звук записали даже подъездные камеры. Посты в соцсетях появились около двух часов ночи. Хлопок слышали жители Юго-Западного и Северного районов и Семилук.

По данным МЧС, сообщения о взрывах не поступали, никаких происшествий на этот момент не происходило.

Воронежцы предположили, что звук является использованием новогодней пиротехники.

Как ранее писал сайт vrn.kp.ru, власти запретили использовать пиротехнику в центре Воронежа, а также в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Грибановском, Новоусманском районах области.