Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 7:08

Воронежцев напугал громкий хлопок в ночь с 1 на 2 января

Предположительно, это пиротехника
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Воронежцы сообщили в городских пабликах, что ночью 2 января слышали мощный хлопок. Звук записали даже подъездные камеры. Посты в соцсетях появились около двух часов ночи. Хлопок слышали жители Юго-Западного и Северного районов и Семилук.

По данным МЧС, сообщения о взрывах не поступали, никаких происшествий на этот момент не происходило.

Воронежцы предположили, что звук является использованием новогодней пиротехники.

Как ранее писал сайт vrn.kp.ru, власти запретили использовать пиротехнику в центре Воронежа, а также в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Грибановском, Новоусманском районах области.