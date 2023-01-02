Музеи приглашают воронежцев на новогодние лекции и мастер-классы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В краеведческом музее можно посмотреть выставку «Новогодняя сказка в СССР в 1960-80-е годы».

2 января в доме-музее Дурова состоится лекция «Зимние мотивы в художественном фарфоре и стекле», в музее Бунина пройдет программа с мастер-классом «Литературная зима в музее Бунина». В Здании мещанской управы состоится интерактивное занятие «Предметы зимнего быта».

3 января в краеведческом музее в 11.00 пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению новогодних украшений «Мастерская Деда Мороза». В доме-музее Дурова состоится игра-бродилка для дошкольников «По следам белого кролика». В музее имени Крамского в 12.00 пройдет мастер-класс «Ангел. Барельеф». В Здании мещанской управы состоится интерактивное занятие «Мы видим в книге свой маршрут». В Доме Тюриных пройдет новогодняя игра «Братья-месяцы».

4 января в краеведческом музее в 13.00 пройдет бесплатная лекция «Народные рождественские гуляния». В музее имени Крамского в 15.00 запланирован мастер-класс «Зимнее окно». В Здании мещанской управы состоится интерактивное занятие «Закулисье детского театра». В Доме Тюриных пройдет новогодний детектив «Исчезновение двенадцати месяцев». В музее-квартире Мордасовой пройдет детская программа с мастер-классом «Швейные истории». Музей-заповедник «Костенки» в 12.00 приглашает на мероприятие для всей семьи «Путешествие в Ледниковый период». В музее-заповеднике «Дивногорье» в 13.00 состоится мастер-класс «Рождественская игрушка».

5 января в краеведческом музее в 18.00 приглашает на бал с мастер-классом по танцам. Музей имени Крамского в 15.00 запланирована интерактивная программа «Рождественская сказка». В Здании мещанской управы состоится интерактивное занятие «Звездою севера явись». Дворцовый комплекс Ольденбургских в 12.00 приглашает на новогоднюю программу «Щелкунчик и мышиный король». В музее-заповеднике «Дивногорье» в 13.00 состоится мастер-класс «Ангел-хранитель».

6 января дворцовый комплекс Ольденбургских в 10.00 приглашает на новогоднюю программу «Тайна десяти елок».

7 января музей-заповедник «Дивногорье» в 13.00 проведет бесплатную лекцию «Зимующие птицы».