Все новогодние каникулы экстренные службы Воронежа работают в режиме повышенной готовности

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Режим повышенной готовности ввели для воронежского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ВГЗЧС). Такое решение приняли на комиссии в мэрии, а определяющий порядок работы документ опубликовали на сайте администрации города.

Режим повышенной готовности будет действовать в городе на протяжении всех новогодних праздников, до 9 января.

На это время:

организуется круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов местного управления и сил ВГЗЧС;

организуется непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам ВГЗЧС данных о прогнозируемых ЧС;

принимаются меры по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения;

уточняются планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС;

предусматривается проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.