Воронежцы смогут увидеть «Рождественскую» комету

Британские ученые сообщили о приближении к Земле кометы, которую с нашей планеты можно наблюдать раз в 50 тысяч лет. Последний раз ее свидетелями были неандертальцы во время Ледникового периода. Она получила название Рождественской из-за схожести с Вифлеемской звездой, которая появилась в день рождения Иисуса Христа.

У кометы длинный хвост из пыли желтого цвета и сине-зеленый ореол вокруг ядра. Сейчас она находится в созвездии Северной Короны, а к Солнцу максимально приблизится 12 января. К концу января комету можно будет видеть невооруженным глазом. Ярче всего она будет сиять 26 числа.