В Воронежской области потеплеет до +10

Снег в городе стремительно тает из-за тепла и дождей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В понедельник, 2 января, в Воронежскую область придет волна тепла, обещают синоптики. В этот день в областном центре будет около 6-8 градусов тепла. А в отдельных районах термометры могут показать и все +10.

Аномально теплой для января обещает быть почти вся новая неделя. С понедельника по пятницу дневная температура будет колебаться в пределах от 2 до 6 градусов выше нуля. Но к выходным начнется похолодание. В субботу, 7 января, днем будет -4, ночью -9. В воскресенье, 8 января, днем -8, а ночью уже -11.

Из-за тепла к концу недели окончательно расстает весь снег, а нового прогнозы пока не сулят. У воронежцев есть все шансы остаться без белой сказки и на Рождество...