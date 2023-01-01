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НовостиОбщество1 января 2023 15:08

В Воронежской области потеплеет до +10

Аномальная температура ожидается в понедельник
Ирина КАЗАНИНА
Снег в городе стремительно тает из-за тепла и дождей

Снег в городе стремительно тает из-за тепла и дождей

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В понедельник, 2 января, в Воронежскую область придет волна тепла, обещают синоптики. В этот день в областном центре будет около 6-8 градусов тепла. А в отдельных районах термометры могут показать и все +10.

Аномально теплой для января обещает быть почти вся новая неделя. С понедельника по пятницу дневная температура будет колебаться в пределах от 2 до 6 градусов выше нуля. Но к выходным начнется похолодание. В субботу, 7 января, днем будет -4, ночью -9. В воскресенье, 8 января, днем -8, а ночью уже -11.

Из-за тепла к концу недели окончательно расстает весь снег, а нового прогнозы пока не сулят. У воронежцев есть все шансы остаться без белой сказки и на Рождество...