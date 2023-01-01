В предновогодний вечер в Воронеже на пожаре погиб пенсионер

Фото с сайта ГУ МЧС по Фото: Предоставлено

В предновогодний вечер в Воронеже на улице Лизюкова, 85 возник пожар в одной из квартир на 6 этаже. Вызов пожарным поступил в 19.33 31 декабря. Огонь охватил комнату 5х4м по всей площади, балкон, а затем перекинулся на балкон 7 этажа.

Из-за пожара возникло сильное задымление. На месте ЧП работали 20 спасателей и 5 машин.

В результате ЧП погиб один человек. По словам соседей, это пенсионер из квартиры, где возникло возгорание. Его супругу спасли, она сейчас в больнице.

Очевидцы также сообщили, что спасатели долго не могли проехать к дому из-за вмонтированных в асфальт столиков за расположенным по соседству с многоэтажкой рынком. Со стороны подъездов дорогу машинам МЧС преградили беспорядочно припаркованные машины.

- А ведь пожарный расчет мог подъехать к самому подъезду и, может, дедушка выжил бы, - сообщил один из соседей.