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НовостиОбщество1 января 2023 12:21

Две жительницы Воронежа отмечают 1 января 100-летие

Обе они - ветераны труда
Ирина КАЗАНИНА

В первый день Нового 2023 года сразу две жительницы Воронежа отмечают 100-летие. Это Матрена Стоянова и Раиса Шевченко. Юбиляров объединяет не только общая дата рождения – 1 января 1923 года – но и почетное звание: обе женщины ветерана труда. В годы Великой Отечественной войны Матрена Андревна трудилась на Победу в тылу, а Раиса Даниловна несла службу вместе с мужем-офицером в армейских гарнизонах.

Глава города Вадим Кстенин направил ветеранам поздравления, выразив им благодарность за их самоотверженный труд, воспитание достойных детей и внуков. И, конечно, пожелал им здоровья, долголетия, бодрости и семейного благополучия.