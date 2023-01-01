Две жительницы Воронежа отмечают 1 января 100-летие

В первый день Нового 2023 года сразу две жительницы Воронежа отмечают 100-летие. Это Матрена Стоянова и Раиса Шевченко. Юбиляров объединяет не только общая дата рождения – 1 января 1923 года – но и почетное звание: обе женщины ветерана труда. В годы Великой Отечественной войны Матрена Андревна трудилась на Победу в тылу, а Раиса Даниловна несла службу вместе с мужем-офицером в армейских гарнизонах.

Глава города Вадим Кстенин направил ветеранам поздравления, выразив им благодарность за их самоотверженный труд, воспитание достойных детей и внуков. И, конечно, пожелал им здоровья, долголетия, бодрости и семейного благополучия.