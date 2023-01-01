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НовостиПроисшествия1 января 2023 10:20

В Воронежской области пешеход попала под колеса "Ауди"

Женщина в больнице
Ирина КАЗАНИНА

В селе Вереховка Богучарского района Воронежской области местная жительница попала под колеса «Ауди-80». ДТП произошло 31 декабря на улице Пролетарская примерно в 07.25.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 49-летняя женщина находилась на проезжей части без цели перехода. Иномаркой управлял 47-летний местный житель, мужчина не успел среагировать на появление пешехода на дороге.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.