Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 9:04

Новогоднюю площадь Ленина в Воронеже посетило больше 45 тысяч человек

Главая площадка праздника работала по продленному графику
Ирина КАЗАНИНА
Посетителей считали с помощью рамок металлоискателей

Посетителей считали с помощью рамок металлоискателей

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В пресс-службе мэрии рассказали, что в новогоднюю ночь на площади Ленина побывали 45 216 человек. Такое количество посетителей зафиксировали с помощью рамок металлодетекторов на входе.

В мэрии напомнили, что в Новый год площадь Ленина работала по продлённому графику - с 10.00 31 декабря до 3.00 1 января.

В целом гуляния прошли без происшествий. Единственным инцидентом стала потеря семьей в толпе отдыхающих маленького ребенка. Оперативно найти малыша помогла служба охраны площади Ленина, куда обратились родители.