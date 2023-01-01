Новогоднюю площадь Ленина в Воронеже посетило больше 45 тысяч человек

Посетителей считали с помощью рамок металлоискателей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В пресс-службе мэрии рассказали, что в новогоднюю ночь на площади Ленина побывали 45 216 человек. Такое количество посетителей зафиксировали с помощью рамок металлодетекторов на входе.

В мэрии напомнили, что в Новый год площадь Ленина работала по продлённому графику - с 10.00 31 декабря до 3.00 1 января.

В целом гуляния прошли без происшествий. Единственным инцидентом стала потеря семьей в толпе отдыхающих маленького ребенка. Оперативно найти малыша помогла служба охраны площади Ленина, куда обратились родители.