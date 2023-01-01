В новогоднюю ночь на главной площади Воронежа родители потеряли маленького мальчика

Фото мэрии Воронежа

Гуляния на площади Ленина в Воронеже привлекли тысячи горожан, многие приходили семьями с детьми и встречали Новый год под городской елкой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, досуг воронежцев прошел практически без происшествий. Единственным инцидентом стала потеря маленького сына отдыхающими родителями. Мальчик исчез в толпе людей. Родители обратились за помощью к охране площади. Благодаря слаженным действиям дежурных семья быстро воссоединилась.

Сейчас на площади завершается кинологическое обследование, её готовят к открытию.