Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 января 2023 8:37

В новогоднюю ночь на главной площади Воронежа родители потеряли маленького мальчика

Ребенка оперативно нашли дежурные и охрана
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Гуляния на площади Ленина в Воронеже привлекли тысячи горожан, многие приходили семьями с детьми и встречали Новый год под городской елкой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, досуг воронежцев прошел практически без происшествий. Единственным инцидентом стала потеря маленького сына отдыхающими родителями. Мальчик исчез в толпе людей. Родители обратились за помощью к охране площади. Благодаря слаженным действиям дежурных семья быстро воссоединилась.

Сейчас на площади завершается кинологическое обследование, её готовят к открытию.