Обильные дожди наполнили водой озеро Грязное под Воронежем

Сейчас в водоеме около метра воды Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Жители поселка Краснолесный сообщили, что местное озеро Грязное, расположенное на границе Воронежского заповедника, наполнилось водой впервые за последние несколько лет.

- На протяжении четырех лет из-за засухи водоем пересыхал практически полностью, - сообщили местные жители. – Купаться в нем летом было нельзя, воды было не выше колена.

Однако чрезвычайно дождливый прошедший год, а также оттепельное начало зимы наполнили чашу Грязного водой. По оценкам очевидцев, сейчас в озере уже около метра воды.

- Оно не имеет притоков и наполняется только за счет грунтовых вод, осадков и таяния снега, - рассказали читатели. - В хорошее время озеро было очень глубоким – около трех метров.