Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 16:10

Президент Путин наградил орденом Дружбы главу Бобровского района Воронежской области

Указ подписал Владимир Путин
Евгения ФРОЛОВА
Руководитель администрации Бобровского района Анатолий Балбеков

Руководитель администрации Бобровского района Анатолий Балбеков

Фото: Предоставлено "КП"

Руководитель администрации Бобровского района Воронежской области Анатолий Балбеков награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на федеральном портале правовой информации 30 декабря.

В нем уточняется, что глава муниципалитета удостоен столь высокой награды за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». А месяцем ранее, в ноябре Анатолию Балбекову исполнилось 60 лет.

Напомним, Анатолий Балбеков трудится на посту главы Бобровского района уже 27 лет, заняв его в декабре 1995 года. Тогда им была одержана победа на прямых выборах за пост главы местного самоуправления.