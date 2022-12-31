Президент Путин наградил орденом Дружбы главу Бобровского района Воронежской области

Руководитель администрации Бобровского района Анатолий Балбеков Фото: Предоставлено "КП"

Руководитель администрации Бобровского района Воронежской области Анатолий Балбеков награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на федеральном портале правовой информации 30 декабря.

В нем уточняется, что глава муниципалитета удостоен столь высокой награды за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». А месяцем ранее, в ноябре Анатолию Балбекову исполнилось 60 лет.

Напомним, Анатолий Балбеков трудится на посту главы Бобровского района уже 27 лет, заняв его в декабре 1995 года. Тогда им была одержана победа на прямых выборах за пост главы местного самоуправления.