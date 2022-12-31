Первого января воронежцев ожидают туман и гололедица

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Целый комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидается в Воронежской области 1 января. Прогностическая карта ЦФО Гидрометцентра вновь окрасилась желтым цветом. Синоптики обещают 1 января туман и гололед.

С 18.00 субботы, 31 декабря, и до 18.00 воскресенья, 1 января, на дорогах региона ожидается гололедица. А в первый день 2023 года до шести вечера может усугубить ситуацию еще и туман.

Ранее синоптики рассказали, что 1 января жителей региона ожидают небольшие дожди. Погода при этом будет плюсовая.