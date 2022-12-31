В Воронежской области поймали водителя с 30 штрафами за нарушение скорости

Из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Павловске сотрудники ГИБДД задержали водителя, который за полгода совершил более тридцати нарушений скоростного режима. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 31 декабря.

Накануне инспекторы ДПС остановили автомобиль «Деу Нексия», за рулем которого находился 58-летний местный житель. Оказалось, что он допустил нарушение, связанное с регистрацией транспортного средства.

При более серьезной проверке правоохранители выяснили, что автомобилист был любителем быстрой езды. Мужчина с начала лета 31 раз нарушил скоростной режим на федеральной автодороге М-4 «Дон». Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей. Материалы стражи порядка направили в мировой суд Павловского района. Нарушителю грозит административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.