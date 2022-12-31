Автоцистерна под Воронежем протаранила дорожное ограждение и вылетела в кювет

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в Рамонском районе. Полицейские выясняют, при каких обстоятельствах большегрузный автомобиль съехал с дороги в кювет. Об этом сообщили 31 декабря в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла в 6.30 утра на 482 км трассы М-4 «Дон». Предварительно, по данным правоохранителей, 49-летний водитель фуры «Мерседес Бенц» с полуприцепом не справился с управлением. В результате автоцистерна сначала снесла дорожное ограждение, а затем и съехала в кювет. От опрокидывания ее спасли опоры моста.

Водитель фуры получил травмы и был доставлен в больницу.