На воронежской станции Графская исчезли уличные фонари вместе со столбами

Вокзал ст. Графская Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В микрорайоне Краснолесный в Воронеже возле здания железнодорожного вокзала станции Графской исчезли уличные фонари, причем вместе со столбами. Об этом сообщили очевидцы сегодня, 31 декабря.

Станция известна многим. Местный вокзал облагородили под запуск знакового проекта – Графского ретро-поезда. Этот туристический маршрут с 2021 года возит пассажиров до Рамони. Как утверждают очевидцы, фонари входили в инфраструктуру перрона, которую создали в рамках проекта, наряду с выложенной плиткой и установленными скамейками.

Теперь фонарей нет Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

- Фонарики были стилизованы под газовые фонари, наверное 19 века. Учитывая, что станция Графская в 1870 гуду была создана. Нам еще когда их стали устанавливать, показались они странными. Очень низкие, хлипкие – даже не высокому человеку без труда можно до них дотянуться, сломать, выкрутить и т. д. Долгие месяцы они вообще не горели. А тут перед самым Новым годом двух фонарей перед самым входом в вокзал нет, - рассказывает читатель «Комсомолки».

А вфглядели они вот так Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Гадают местные жители – уж не сломали ли их вандалы или же сняли сотрудники вокзала и отправили на реставрацию.